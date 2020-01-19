العدالة يضم المالي تراوري

صحيفة الخليج الالكترونية

تعاقد العدالة، مساء أمس السبت مع الجناح المالي أداما تراوري، للدفاع عن ألوانه بداية من يناير/ كانون الثاني الجاري.

ووقع العدالة، مع الدولي المالي صاحب ال24 عاما، الذي يلعب كجناح أيسر، قادما من ميتز الفرنسي، في إطار سياسة التدعيم القوية للفريق الكروي، للاستمرار في دوري المحترفين.

ويعد تراوري ثالث الصفقات الأجنبية لكتيبة العدالة في السوق الشتوية الحالية.