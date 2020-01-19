شكرا لقرائتكم خبر عن صور مسربة تكشف مواصفات هاتف هواوي P40 الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت مجموعة من الصور المسربة تفاصيل ومواصفات هاتف P40 الذكي الجديد من عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”.

وأوضحت التسريبات، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الهاتف سيكون مزودًا بسبع كاميرات ضخمة أسوة بمنافسه “سامسونغ” وسيعمل على مجموعة من الكاميرات الخلفية التي تواجه خمسة أجهزة استشعار بصرية مع إمكانات مختلفة، بما في ذلك العدسة المقربة وعدسة فائقة السرعة.

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كما سيتم تزويد الجهاز بكاميرتين في الجزء الأمامي لصور السيلفي، فضلًا عن ذلك سيتم تزويد الجهاز بشاشة واحدة خالية من الحواف.

وسيحتوي الجهاز على أزرار لضبط مستوى الصوت على الجانب وتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، ولا يوجد ثقوب لسماعات الرأس التقليدية، ويبدو أن الهاتف سيستخدم USB-C للشحن.

وسيتم تصنيع الجهاز من السيراميك، رغم أنه ليس من الواضح على الفور ما هي نسبة الخزف الزجاجي المستخدمة.

ويُشبه الشكل الخارجي للهاتف التصميم الخارجي لهاتف سامسونج Samsung Galaxy S10، ولم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمي للجهاز الجديد.