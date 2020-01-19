«التعليم» تختار 8 مدارس على مستوى المملكة لتدريس اللغة الصينية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت متحدثة التعليم، ابتسام الشهري، عن خطة وموعد تدريس اللغة الصينية في عدد من الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.
وقالت الشهري، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “تبدأ وزارة التعليم مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في 8 مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، 4 منها في الرياض، و2 في جدة، و2 بالمنطقة الشرقية، وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثّل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع يشمل الطالبات”.
يذكر أنه من المقرر أن تصل الكتب الصينية إلى 3 إدارات تعليمية، يوم غد الأحد، ضمن مبادرة التعليم لتدريس اللغة الصينية في عدد من المدارس.
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