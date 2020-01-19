شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى تعلن مقتل جندى بهجوم لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الاعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، عن مقتل جندى بهجوم لداعش فى كركوك. وقالت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية تعرضت على نقطة تابعة للسرية الأولى بالفوج الثالث فى اللواء الخامس والأربعين فى الجيش، بمنطقة تل الذيب فى محافظة كركوك"، مضيفة أن ذلك أدى إلى مقتل أحد منتسبى السرية.

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