شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تعلن مواعيد النقل بين مراكز الرعاية النهارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني، اعتباراً من الأحد 24 جمادى الأولى 1441هـ.

وأهابت وزارة العمل بجميع المستفيدين المسجلين في خدمات مراكز الرعاية النهارية، والراغبين في النقل ما بين المراكز، بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، حيث ستكون الخدمة متاحة إلكترونياً فقط على الرابط التالي (اضغط هنا).

ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الراغبين بالنقل، إلى سرعة إنهاء الطلب واستكمال إجراءاته، قبل 6/6/1441 هـ.