شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بالحد الجنوبي: «حنا عيالها نحمي ترابها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق بطولات رجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، وتصديهم للعدو الحوثي في الجنوب حيث قتلوا عددا منهم.
وظهر خلال المقطع المتداول تحت عنوان “حنا عيالها نحمي ترابها”، أحد مصابي الحد الجنوب، حيث قال إن الأمور في الحد الجنوبي على أفضل ما يرام، ويتم دحر العدو، والأمور كلها طيبة”.
وأوضح أنه تعرض لإصابة في يده وبعض الشظايا في الكتف والأذن ووضعه مستقر ولله الحمد.
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