شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية: تحول المظاهرات لاعتداء على عناصر الأمن غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية، إن من غير المقبول أن يعتدى المحتجون على قوات الأمن وذلك فى وقت نشبت فيه اشتباكات بين الجانبين فى وسط بيروت مساء اليوم السبت.

وقالت فى تغريدة "أكتر من مرة تعهدت أنو أحمى التظاهرات السلمية، وكنت دايما أكد على أحقية التظاهر. بس أنو تتحول ها التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا".