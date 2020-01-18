شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 32 فى هجوم صاروخى للحوثيين على معسكر تدريب للجيش اليمنى فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية، إن الحوثيين المتحالفين مع إيران، هاجموا معسكر تدريب للجيش فى مدينة مأرب باليمن اليوم السبت مما أدى إلى مقتل العشرات.
ونقلت الإخبارية عن مصادر طبية قولها إن الهجوم أودى بحياة 32 من أفراد الجيش.
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخى على معسكر للجيش الوطنى اليمنى فى مأرب إلى 32 قتيلا وأكثر من 50 جريحا فى صفوف القوات الشرعية، ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وكانت مصادر طبية وعسكرية فى مأرب قد أفادت - فى وقت سابق اليوم - بأن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثى على معسكر الاستقبال فى ذمار بلغ 25 قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني.
وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المعسكر، واستهدف القصف مسجدا داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.
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