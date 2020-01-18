وزير خارجية قطر ونظيره الباكستاني يستعرضان التطورات في المنطقة

الدوحة/ الخليج 365 بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي التطورات الراهنة في المنطقة. جاء ذلك لقاء جمعهما بالدوحة، السبت، حيث يقوم الوزير الباكستاني بزيارة رسمية لقطر، حسب وكالة الأنباء القطرية. Advertisements وجرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك." وفق المصدر ذاته. كما التقى آل ثاني اليوم مع إيزيكيال نيبيجيرا وزير خارجية بوروندي. جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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