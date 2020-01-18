استنئاف الخدمات الصحية بقسم الأطفال في مستشفى رأس العين السوري

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، استنئاف الخدمات الصحية في قسم الأطفال بمستشفى مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا، إثر الانتهاء من أعمال تأهيله بعد تحرير المنطقة من الإرهابيين في إطار عملية "نبع السلام".

ونشرت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، مقطع فيديو يستعرض بعض الخدمات المقدمة للأطفال السوريين في المستشفى.

وأرفقت الوزارة المقطع بتغريدة قالت فيها: "لقد بدأ قسم خدمة الأطفال في مستشفى رأس العين باستقبال المرضى في منطقة عملية نبع السلام".

وتضمن الفيديو تعليقات لبعض الأمهات السوريات، اللاتي أعربن عن امتنانهن للجيش التركي الذي قام بتأهيل المستشفى ووضعه تحت خدمة المواطنين السوريين.

وقالت إحدى الأمهات: "بالنسبة للأوضاع الأمنية في رأس العين فهي جيدة جدا.. ونحن ممتنون لهم (للأتراك) ونتمنى دوام النجاح".

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بدورها، قالت أم سورية أخرى إن الخدمات المقدمة في المستشفى جيدة جدا، مؤكدة أن درجة الاهتمام ورعاية الأطفال عالية جدا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ الجيش التركي بترميم مستشفى رأس العين بعد خروجه عن الخدمة جراء تدميره من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ومنذ ذلك التاريخ، أعلن تباعا عن استئناف العمل في بعض أقسامه إثر الانتهاء من ترميمها، حرصا على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للسوريين بالمنطقة.

فيما تتواصل أعمال الترميم والتجهيز في الأقسام الأخرى للمستشفى الذي حفر الإرهابيون أنفاقًا تحته، ووضعوا المتفجرات في العديد من غرفه لتحويله إلى قاعدة لهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بمدينة سوتشي في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.