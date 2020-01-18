مقتل 5 جنود حكوميين وإصابة 15 بقصف جوي للحوثيين وسط اليمن

اليمن / الخليج 365
قُتل 5 جنود حكوميين وأُصيب 15 آخرين، السبت، إثر قصف جوي بطائرة مسيّرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدف معسكرا في محافظة مآرب (وسط البلاد)، حسب مصدر حكومي.
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الطائرة المفخخة انفجرت في تجمع للجنود الحكوميين في معسكر الاستقبال بمنطقة الميل شمال غربي مدينة مارب.
وأشار إلى أن عدد من الجنود (لم يحدده) أُصيبوا بصورة بالغة، دون أن يورد مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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