شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الاعتراض على صك الطلاق؟.. «العدل» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، أن صك الطلاق يمكن الاعتراض عليه بإكمال الطلبات اللازمة والتقدم بها لمحكمة الأحوال الشخصية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي على “تويتر”، على سؤال مواطنة قالت فيه : “هل يحق لي الاعتراض؟ زوجي طلقني ثلاثاً وأصدر الصك وهو سكران”، ليجيب بأنه يمكن المعارضة على صك الطلاق، بالتقدم بدعوى معارضة على الصك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح حساب التواصل العدلي أنه بعد تقديم دعوى المعارضة، يجب التقدم بالطلب بعد اكتماله لمحكمة الأحوال الشخصية لأخذ موعد، وسوف تنظر المحكمة في الطلب وفق المقتضى الشرعي والنظامي.