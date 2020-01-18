شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات ضخمة من «السجائر» أثناء تهريبها إلى المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات المعنية من ضبط كميات ضخمة من علب السجائر أثناء محاولة تهريبها إلى داخل المملكة، حيث تم إحباط عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كميات ضخمة من السجائر حيث تم ضبطها قبل تهريبها إلى داخل المملكة.
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