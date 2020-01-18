شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات ضخمة من «السجائر» أثناء تهريبها إلى ⁧المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات المعنية من ضبط كميات ضخمة من علب السجائر أثناء محاولة تهريبها إلى داخل ⁧المملكة، حيث تم إحباط عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها⁩.

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وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كميات ضخمة من السجائر حيث تم ضبطها قبل تهريبها إلى داخل المملكة.