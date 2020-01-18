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ضبط كميات ضخمة من «السجائر» أثناء تهريبها إلى ⁧المملكة (فيديو)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات المعنية من ضبط كميات ضخمة من علب السجائر أثناء محاولة تهريبها إلى داخل ⁧المملكة، حيث تم إحباط عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها⁩.

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وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كميات ضخمة من السجائر حيث تم ضبطها قبل تهريبها إلى داخل المملكة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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