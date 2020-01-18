شكرا لقرائتكم خبر عن بنك السودان المركزى يؤكد توفر النقد دون قيود على السحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بنك السودان المركزى، توفر احتياجات البنوك من الأوراق النقدية بشكل منتظم دون أى قيود على حجم السحب للعملاء.
وقال البنك المركزى - فى بيان اليوم السبت - إن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفى ممتازة، ولا وجود لأى مشاكل فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.
وأوضح البنك المركزى أنه أصدر منشورا، تم بموجبه إلغاء إجراءات استثنائية للسقف الشهرى للسحب عبر بطاقات الصراف الآلى سرت خلال العام الماضي.
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