شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مفجع.. وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بأحد فنادق مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، سقوط طفلة من الطابق الخامس بأحد الفنادق ووفاتها، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

وفتحت شرطة جرول تحقیقا في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث لفظت الطفلة، 3 سنوات، أنفاسها فور سقوطها.

ونقلت فرق الھلال الأحمر جثمان الطفلة إلى ثلاجة الموتى، بانتظار نتائج الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.