شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مفجع.. وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بأحد فنادق مكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، سقوط طفلة من الطابق الخامس بأحد الفنادق ووفاتها، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.
وفتحت شرطة جرول تحقیقا في الحادثة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث لفظت الطفلة، 3 سنوات، أنفاسها فور سقوطها.
ونقلت فرق الھلال الأحمر جثمان الطفلة إلى ثلاجة الموتى، بانتظار نتائج الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مفجع.. وفاة طفلة سقطت من الطابق الخامس بأحد فنادق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.