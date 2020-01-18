شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «المرور» بشأن مخالفة عدم استخدام «إشارة الالتفاف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت الإدارة العامة للمرور، على أهمية استخدام إشارة الالتفاف، تجنباً لإرباك حركة قائدي المركبات الأخرى ولتفادي وقوع الحوادث. وأشارت المرور، في بيان لها، إلى أن عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار يعد مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها بين 150 إلى 300 ريال.

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