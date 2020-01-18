"تيك توك" يعزز حضوره في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق "تيك توك" ذو الشعبية بين المراهقين، الجمعة، إقامة مركز إقليمي له في أوروبا مقره في العاصمة الأيرلندية دبلن.



وأشار بيان "تيك توك" إلى أن المركز الجديد في دبلن سيقوده المسؤول السابق في "جوجل" و"فيسبوك" كورماك كينان.

وسيتيح المركز للمنصة الاجتماعية تعزيز "سياساتها وتقنياتها واستراتيجياتها لإدارة المضامين مع الحرص على أن تكون هذه الأخيرة متكيفة مع الثقافة والإطار المحلي".

والتطبيق قائم خصوصا على نشر تسجيلات مصورة قصيرة ومسلية.

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وسيكون المركز أحد 3 مراكز إقليمية للتطبيق الصيني حول العالم بعد سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وفي أوروبا، تملك "تيك توك" مكاتب في باريس ولندن وبرلين ودبلن، وهي توظف حاليا نحو 300 شخص.

وبحلول نهاية العام الجاري، تسعى الشركة لتوظيف ألف شخص في مكاتبها الأوروبية بينهم نحو 100 في دبلن.

وبحسب بيانات شركة "آب أني" المتخصصة في تحليلات القطاع، احتل "تيك توك" المرتبة الرابعة بين التطبيقات الأكثر تحميلا في العالم سنة 2019 (من دون احتساب تطبيقات الألعاب)، متقدما على "أنستقرام" التابعة لـ"فيسبوك" التي استحوذت تطبيقاتها على المراكز الثلاثة الأولى (فيسبوك وماسنجر وواتساب).

وتطبيق "تيك توك" مملوك لشركة "بايتدانس" الصينية الناشئة التي أطلقت أيضا محركا للبحث وتحاول الاستحواذ على حصة من الإيرادات الإعلانية الإلكترونية.