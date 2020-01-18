لا سطو على متاجر مجوهرت في دبي عام 2019

اسماء السيد - دبي: أعلنت شرطة دبي السبت أنه لم يتم ابدا في عام 2019 الإبلاغ عن أي عملية سطو على المتاجر التي تقوم ببيع الذهب والمجوهرات.
ونقلت وسائل الاعلام الإماراتية عن مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف إن "الإدارة نجحت في تحقيق مؤشر صفر % في بلاغات السطو على محال الذهب والمجوهرات خلال العام 2019"، مشيرا إلى أن هذا الانجاز تحقق بفعل "وضع خطط واستراتيجيات مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي تعزز الأمن وتمنع وقوع الجريمة".
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