دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nyrius تطلق ARIES Pro بلس اللاسلكي لبث وإستقبال إشارات الفيديو بدقة 1080 بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Nyrius جهاز ARIES Pro بلس اللاسلكي لبث وإستقبال إشارات الفيديو بدقة 1080 بيكسل، حيث يتيح إرسال إشارة الفيديو عبر أي مصدر يضم HDMI من أجهزة التلفاز، أو جهاز العرض أو شاشة في قاعة مؤتمرات عل بعد 165 قدم.

يتميز جهاز ARIES Pro بلس لبث وإستقبال إشارات الفيديو بإستجابة سريعة تصل إلى 1 مللي ثانية، كما يتوفر الآن بسعر 299 دولار.

بدأت أجهزة بث الفيديو المميزة بأسعار جيدة ومعقولة في الإنتشار في الآونة الأخيرة، ويأتي من بين هذه الأجهزة كلاً من Accsoon CineEye و Vaxis ATOM 500، واليوم تقدم Nyrius الكندية جهاز ARIES Pro بلس.

ويعد جهاز ARIES Pro بلس ترقية جديدة للإصدار الأول من أجهزة البث اللاسلكي للفيديو ARIES Pro، كما يستهدف الإصدار الجديد إستقبال وبث الفيديو لأجهزة التلفاز وأجهزة العرض، كما تؤكد الشركة على قدرة الجهاز على إرسال الفيديو لشاشة العرض في قاعة مؤتمرات على بعد 165 قدم، وبتردد من 4.9 إلى 5.9GHz، كما يأتي بقدرة على البث حتى مع وجود عقبات مثل جدار على سبيل المثال.

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كما يتميز جهاز ARIES Pro بلس بالقدرة على مقاومة تداخل الإشارات مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى التي تتصل لاسلكياً بتقنية Wi-Fi أو البلوتوث، أيضاً يدعم الجهاز المستخدم بنفس مهام كابل HDMI، لذا سيتيح نقل محتوى الفيديو من أي أجهزة مزودة بمدخل HDMI مثل أجهزة الحاسب أو الكاميرات.

يذكر أن جهاز بث وإستقبال الإشارة ARIES Pro بلس يدعم التشغيل عبر منفذ Mini-USB، كما تقدم Nyrius في محتوى الجهاز كابل USB للطاقة، مع محول للطاقة، كما يتوفر الآن بسعر 299 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Nyrius تطلق ARIES Pro بلس اللاسلكي لبث وإستقبال إشارات الفيديو بدقة 1080 بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.