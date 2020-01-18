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الرئيس اللبنانى يطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الرئيس اللبنانى ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت الذى يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء اليوم السبت.

 

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وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون "دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

 

 

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