شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يطلب من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الرئيس اللبنانى ميشال عون من قادة الجيش والأمن استعادة الهدوء بوسط بيروت الذى يشهد اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين مساء اليوم السبت. Advertisements وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون "دعاهم للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والأملاك العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى وسط بيروت".

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