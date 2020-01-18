شكرا لقرائتكم خبر عن إضرام النار فى مخيم احتجاج ببيروت وسط اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتغلت النيران فى مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم السبت، مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب فى حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان، ولم يتضح سبب الحريق. ونفت قوى الأمن الداخلى تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم. وأقام نشطاء المخيم فى الأشهر الأخيرة فى إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

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