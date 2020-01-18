تونس تعلن عدم المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

تونس / يسرى وناس / الخليج 365
أعلنت تونس، السبت، أنها لن تشارك في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المزمع عقده في العاصمة الألمانية، الأحد؛ نظرا لتلقيها دعوة إلى حضوره في وقت متأخر.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اطلعت الخليج 365 عليه، إنه "يتعذر على تونس المشاركة في مؤتمر برلين".
وأوضحت أن قرار عدم حضور المؤتمر يأتي نظرا "لورود الدعوة بصفة متأخرة، وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري لمؤتمر برلين، الذي انطلق منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتبارا لحرصها على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية".
وتستضيف برلين، الأحد، مؤتمرا حول ليبيا من المقرر أن يشارك فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو.
كما يحضر المؤتمر المرتقب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
ويشارك فيه، أيضا، 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، فيما لم تُدع كل من قطر واليونان والمغرب إلى المؤتمر رغم اهتمامها بالملف الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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