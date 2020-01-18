"حماس": إسرائيل تمارس "التعذيب الوحشي" بحق المعتقلين الفلسطينيين

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة "حماس"، السبت، إن إسرائيل تمارس "التعذيب الوحشي" بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية وقرارات منع التعذيب ويمارس التعذيب الوحشي بحق الأسرى".

وأضاف: "هي سياسة فاشية يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الأبطال منذ صراعه ومعركته مع شعبنا حيث استشهد 70 أسيرا تحت التعذيب".

وطالب القانوع بـ"تحرك عاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى، ومحاكمة قادته تجاه تلك الجرائم".

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والجمعة، نشرت مؤسسة حقوقية فلسطينية صورا توثق "عملية تعذيب" تعرض لها معتقل فلسطيني في مركز تحقيق إسرائيلي.

وأظهرت الصور، التي نشرتها "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" (غير حكومية)، آثار كدمات وضرب على جسد المعتقل وليد حناتشة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وتبين الصور "آثار كدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسد حناتشة، خصوصا في الأرجل والقدمين، وتورمات في أماكن مختلفة".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل إلى نحو 5 آلاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.