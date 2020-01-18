استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جنوبي قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقالت الصحة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "استشهاد مهدي عيد عياد رميلات (36 عاما) وإصابة مواطن أخر بجراح خطيرة شرق رفح جنوبي القطاع". ولم توضح الصحة حيثيات الحدث.

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