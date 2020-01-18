"ي ب ك" الإرهابي يستهدف عفرين بصاروخ غراد شمالي سوريا

عفرين/ الخليج 365

قصف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، السبت، مدينة عفرين الواقعة ضمن عملية "غصن الزيتون" بصاروخ غراد انطلاقا من مدينة تل رفعت شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الصاروخ وقع في أرض فارغة، ولم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

ويحتل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، مدينة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب (شمال) منذ 2016.

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وقبل يومين أصيب 10 مدنيين بجروح جراء إطلاق إرهابيي التنظيم صواريخ كاتيوشا من تل رفعت إلى مركز مدينة اعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية في حلب.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت، خلال 150 ساعة.

ورغم الاتفاق، يواصل "ي ب ك" احتلال "تل رفعت" التي سيطرت عليها بدعم جوي روسي عام 2016، فيما تم طرد عناصر التنظيم من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018، ضمن عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي و"السوري الحر" آنذاك.

ويقوم عناصر التنظيم باستهداف متكرر لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، انطلاقا من تل رفعت.

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