الخارجية التركية: ندين تفجير الصومال وماضون في دعم مقديشو

أنقرة/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الصومال وأدى إلى إصابة 6 مواطنين أتراك.

وأعربت الوزارة في بيان، السبت، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة اليوم في مدينة أفجوي جنوب مقديشو، وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، بينهم 6 أتراك.

وأبدت الوزارة تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين في الهجوم الشنيع الذي استهدف موقع عمل شركة تركية.

وجدد البيان التأكيد على وقوف تركيا إلى جانب حكومة وشعب الصومال الصديقة والشقيقة.

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل بكل تصميم الدعم الذي قدمته لغاية اليوم، من أجل تأسيس السلام والاستقرار في الصومال بأسرع وقت، ونهضة هذا البلد.

وأكدت الخارجية على أن السفارة التركية في مقديشو، تتابع عن كثب، حالة المصابين الأتراك.

Advertisements

وارتفعت حصيلة جرحى التفجير الذي استهدف عمال شركة بناء تركية بالصومال من 15 إلى 17 جريحا.

وحسب معلومات حصلت عليها الخليج 365 من السفارة التركية بالعاصمة الصومالية مقديشو، فإن بين المصابين 6 أتراك، بينهم اثنان بحالة حرجة، و11 صوماليا، بينهم رجال أمن، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى رجب طيب أردوغان في مقديشو.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن التفجير أسفر عن إصابة 6 أتراك و9 صوماليين، جميعهم يتلقون العلاج في مشفى "رجب طيب أردوغان" في مقديشو.

وأفاد مصدر في الشرطة أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا" بمدينة أفجوي جنوب مقديشو.

فيما قال رئيس قسم الشرطة بإقليم "شبيلى السفلى" عبدي إبراهيم، للأناضول، إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة "إينيز" التركية، لتخزين أدوات البناء في "بودبودكا".

ولاحقا، أعلنت "حركة الشباب" الإرهابية، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.