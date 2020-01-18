إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالخليل

زين خليل / الخليج 365

قالت القناة "12" الإسرائيلية، السبت، إن مستوطنا أُصيب في حادث طعن على يد فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت القناة بأن "فلسطينيا نفذ عملية طعن قرب المستوطنة وتم تحييده في المكان وإلقاء القبض عليه ولا تُعرف حالته بعد".

وذكرت أن مستوطنا يبلغ من العمر (22 عاما) أصيب بجراح متوسطة بعد طعنه على مستوى الكتف، وتم نقله لاحقا إلى مستشفى "شعاري تسيدك" بمدينة القدس.

من جانبها، قالت القناة "13" الإسرائيلية إن عملية الطعن وقعت فيما يسمى بـ"محور المصلين"، وهو الطريق الرابط بين مستوطنة "كريات أربع" ومنطقة "الحرم الإبراهيمي" بالخليل.

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وأوضحت أن طفلا فلسطينيا (15 عاما) طعن المستوطن، ثم حاول الهرب، لكن بعد مطاردة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية تم القبض عليه.

وفيما لا يزال التضارب يخيم على مصير الفلسطيني، قال الجيش الإسرائيلي في حسابه على تويتر: "ورد تقرير حول حادث طعن قرب مدينة الخليل (..) التفاصيل قيد المراجعة".

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سيدة فلسطينية في القدس بزعم محاولتها طعن جنود.

وادّعت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن امرأة خمسينية استلت سكيناً وأشهرتها بوجه جنود تابعين لحرس الحدود، عند "باب العامود" بمدينة القدس المحتلة.

وتابعت أن "الجنود سرعان ما سيطروا على المرأة، التي تم اقتيادها للتحقيق، دون أن يسفر الحادث عن أية إصابات".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.