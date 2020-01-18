ارتفاع ضحايا تفجير إرهابي قرب مقديشو إلى 3 قتلى و20 مصابا

مقديشو / الخليج 365

ارتفع إلى 3 قتلى و20 مصابا ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف، السبت، عمال شركة مقاولات تركية قرب العاصمة الصومالية مقديشو، وفق المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار.

كانت آخر حصيلة للتفجير الذي وقع في مدينة أفجوي (التي تبعد بنحو 30 كم جنوب غرب مقديشو)، 17 جريحا، بينهم 6 مواطنين أتراك.

وأضاف مختار، في تصريح صحفي، أن نائب قائد القوات الخاصة الصومالية (لم يذكر اسمه)، هو أحد المصابين، دون أن يذكر جنسيات القتلى.

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وأعرب مختار عن قلقه من احتمال ارتفاع عدد القتلى؛ نظرا لوجود إصابات في "حالة خطرة".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة موقعا لشركة "إينيز" التركية لتخزين أدوات البناء ونقطة تفتيش أمنية في منطقة "بودبودكا" بمدينة أفجوي التابعة لإقليم "شبيلى السفلى"، حسب ما أفاد للأناضول رئيس قسم الشرطة بالإقليم عبدي إبراهيم.

ولاحقا، أعلنت حركة الشباب الإرهابية، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.