هاتريك هالاند ينقذ دورتموند من فخ أوجسبورج

صحيفة الخليج الالكترونية

أنقذ إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الخسارة في أول ظهور له، ليقوده لقلب تأخره أمام أوجسبورج بالفوز (5-3)، اليوم السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الألماني.

أهداف أوجسبورج جاءت عن طريق فلوريان نايديرليشنر “ثنائية” وماركو ريشتر في الدقائق 34، 46 و55، بينما جاءت أهداف دورتموند عن طريق هالاند “هاتريك”، جوليان براندت وجادون سانشو في الدقيقة 49، 59، 61، 70 و79.

بهذه النتيجة، استعاد دورتموند المركز الرابع بجدول ترتيب البوندسليجا بعد وصوله للنقطة 33، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 23 نقطة في المركز العاشر.