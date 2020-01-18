- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
سقط آرسنال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، أما ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، وذلك ضمن الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف آرسنال جابرييل مارتينيلي (45)، بينما أحرز هدف التعادل لشيفيلد جون فليك (83).
وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر شيفيلد يفرض التعادل على آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.