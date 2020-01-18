شيفيلد يفرض التعادل على آرسنال

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط آرسنال في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، أما ضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، وذلك ضمن الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف آرسنال جابرييل مارتينيلي (45)، بينما أحرز هدف التعادل لشيفيلد جون فليك (83).

وبتلك النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز العاشر، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.