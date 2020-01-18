كاسيميرو يقود ريال مدريد لانتصار صعب على إشبيلية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) على إشبيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا، في معقله “سانتياجو برنابيو”.
وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد في الدقائق 57 و69، بينما سجل لوك دي يونج هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الليجا مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.
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