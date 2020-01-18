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أبها يصعد للدور نصف النهائي لكأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

نجح فريق أبها في التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تغلب على الفتح في المباراة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من المسابقة بركلات الترجيح.

كان أبها البادئ بالتسجيل في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب سعد بقير، في حين تعادل الفتح عن طريق اللاعب مروان سعدان في الدقيقة 51 من عمر المباراة .

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انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل أيضًا، ليحتكم الفريقان للركلات الترجيحية التي أسفرت عن تأهل أبها .

وكان أبها قد تأهل لدور الـ 8 من المسابقة على حساب التعاون بينما تأهل الفتح عقب اجتيازه الاتحاد في دور الـ 16 بنتيجة هدفين لهدف.

الجدير بالذكر أن أبها بعد فوزه اليوم على الفتح، سيواجه الهلال في الدور نصف النهائي من المسابقة .

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