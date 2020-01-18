إيران: سيتم تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

صحيفة الخليج الالكترونية قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أعلنت أنها أسقطتها بطريق الخطأ هذا الشهر إلى أوكرانيا. ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا.

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