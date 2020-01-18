وزير العدل: نقل مخالفات حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى المحاكم التجارية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر وزير العدل الدكتور «وليد الصمعاني»، اليوم السبت، قرارًا بنقل اختصاص النظر في مخالفات حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع إلى الدوائر والمحاكم التجارية.

وأوضحت وزارة العدل في بيانٍ لها نشرته عبر تويتر، أنَّ القرار تضمن أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية، اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع اعتبارًا من الأول من شهر جمادى الثانية 1441 هـ.

وأشار القرار إلى أنَّه سيتم نظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة والدوائر التجارية في المحاكم العامة في مناطق المملكة كافة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.

يذكر أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع، كانت تنظر من خلال لجنتين شبه قضائية شكلت للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة في تطبيق النظامين.