شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ثلاث مدن سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت.
وأضافت الأرصاد أن بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أظهرت أن مناطق تبوك وحائل وطريف كانت الأبرد، مسجلة 5 درجات، فيما سجلت سكاكا 6 درجات.
يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت، اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.
وتضمنت توقعات الأرصاد، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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