شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن ثلاث مدن سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة، اليوم السبت.

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وأضافت الأرصاد أن بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أظهرت أن مناطق ‏تبوك وحائل وطريف كانت الأبرد، مسجلة 5 درجات، فيما سجلت ‏سكاكا 6 درجات.‏

يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت، اليوم أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة ‏على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة قد تتخللها تشكيلات من ‏السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.

وتضمنت توقعات الأرصاد، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة ‏للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، ‏القصيم والرياض، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة ‏المكرمة والمدينة المنورة.‏