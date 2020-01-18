موقع تركي يكشف فضيحة مدوية لأردوغان (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 موقع تركي يكشف فضيحة مدوية لأردوغان

Advertisements فشل اتفاق موسكو ضربة جديدة لطموحات أردوغان قد يقلص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طموحاته في ليبيا نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة طرابلس لا يلقى الدعم البرلماني والشعبي 50% من الأتراك يعارضون إرسال قوات تركية إلى ليبيا

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