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الأحزاب الإسرائيلية تختلف في الكثير وتتفق ضد المرشحة العربية هبة يزبك

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عضو الكنيست في دبي - بواسطة محمد فارس © Noam Revkin Fenton/Flash90 عضو الكنيست في "القائمة المشتركة" هبة يزبكالأحزاب الإسرائيلية تختلف في الكثير وتتفق ضد المرشحة العربية هبة يزبك

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، عن خطة للطلب من لجنة الانتخابات المركزية استبعاد ترشيح هبة يزبك، عضو القائمة المشتركة التي تمثل العرب في إسرائيل بحجة دعمها "الإرهاب".

وأفادت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، بأن عضو الكنيست أوفير كاتز من حزب "الليكود" اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لتقديم طلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد يزبك بحجة دعمها للإرهاب.

وأضافت القناة أن أعضاء تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس المنافس لنتنياهو سيدعمون هذا الطلب في اللجنة، فيما اعتبرت "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في إسرائيل أن مثل هذه الخطوة ستكون لها "عواقب".

وأشارت القناة إلى أن يزبك كانت قد أعربت عن أسفها لاغتيال سمير القنطار المعروف بـ "عميد الأسرى اللبنانيين المحررين"، واصفة إياه بـ "الشهيد"، وترحيبها براوي سلطاني الذي أدين بالتواصل مع "حزب الله".

وذكرت القناة أن دعم تحالف "أزرق أبيض" بزعامة بني غانتس للطلب له تبعات كبيرة، وأهمها تدهور علاقة الحزب مع "القائمة المشتركة" التي أوصى 10 من أعضائها بتشكيل الحكومة لصالح غانتس.

بدورها أوضحت النائبة يزبك أن "جميع هذه الادعاءات قد ردتها في الماضي لجنة الانتخابات نفسها والمحكمة العليا"، مضيفة أن حزب "يسرائيل بيتنا" يطرح ذلك لأهداف شعبوية فقط".

من جانبه، قال عضو الكنيست من "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي: "إن دعم تحالف أزرق أبيض لاستبعاد يزبك سينظر إليه بشدة، وسيكون تطورا خطيرا وسلبيا"، دون الخوض في تفاصيل.

وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية أستير هايس، قد أشارت في السابق إلى أنه إذا تم التقدم بالطلب للمحكمة لاستبعاد يزبك من الترشح للكنيست "ربما تتم الموافقة عليه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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