محمد بن زايد بعد لقاء ميركل: نأمل أن يحقق "مؤتمر برلين" تطلعات الشعب الليبى

وتنطلق غدا الأحد اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة مصر ودول إقليمية ودولية لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، وكشفت مسودة مؤتمر برلين عن فرض عقوبات على من يقوم بتسهيل الحرب في ليبيا، واعتبار أن وقف إطلاق النار لا يشمل جهود محاربة الإرهاب، وتوحيد المؤسسات.

وقال المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، فى تصريحات صحفية ، أنه يجب خروج "العصابات" من العاصمة الليبية لاستمرار وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الليبى لا يقبل تهديد تركيا وسيدافع عن بلاده.

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وأضاف عقيلة صالح، أن المجتمع الدولى على يقين من فشل حكومة "السراج"، وتركيا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل فى ليبيا، كما تهدف لفرض جماعة الإخوان على الحكم، وذلك خلال تصريحات بثتها قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وكان المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، قال أن الجانب الروسى ، بذل جهودا كبيرة للغاية من أجل تقريب وجهات النظر بين البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي من جهة وبين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق من جهة أخرى، لكننا رفضنا التوقيع على البيان إلا بعد تضمينه ما نريد.