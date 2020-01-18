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شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة «ألقاب وأدعية» من أسماء بعض الشوارع في بريدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الجھات المختصة في أمانة منطقة القصیم تغییر لوحات بعض الشوارع في محافظة بريدة، وإزالة لقب “الوجیه” المدون قبل أسماء الأشخاص الذين سمیت بھم الشوارع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وثقت قیام عدد من العمال بإنزال اللوحات التي كتب علیھا لقب “الوجیه”، وعبارة “رحمه الله”من الشوارع واستبدالھا بأخرى.
وأوضح عضو المجلس البلدي ببريدة عبدالعزيز المشیقح إنه تم تغییر بعض العبارات في اللوحات مثل كلمة “وجیه” و”رحمه الله”.
وأشار المشيقح ، إلى أن اللجنة اجتھدت تقديراً لأھالي المنطقة، وأن قرار إزالتھا اتخذ قبل شھرين.
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