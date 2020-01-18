دراسة: القهوة تحفز على حرق السعرات الحرارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

هل يمكن لمشروب الصباح المفضل لدى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم أن يساعد في محاربة البدانة التي تعتبر واحدة من أكبر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون؟



هذا ما تقترحه دراسة بريطانية أجريت مؤخراً في جامعة نوتنغهام، حيث يقول العلماء إن القهوة تحفز الدهون البنية على حرق السعرات الحرارية والدهون الأخرى المتراكمة في الجسم.

وبحسب مايكل سيموندز، الطبيب المشرف على الدراسة، فإن هذا البحث يظهر بأن احتساء القهوة يمكن أن يكون له تأثير مباشر على وظائف الدهون البنية، إذ أنه يساعد على حرق الدهون وبالتالي يساهم في محاربة السمنة.

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ولمعرفة آلية تأثير القهوة على وظائف الدهون البنية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية، استخدم الفريق البريطاني تقنية تصور عالية الكفاءة لتتبع التغيرات في الدهون البنية المخزنة في أعناق الأشخاص الذين خضعوا للدراسة.

وبعد عمليات التصوير الدقيقة، لاحظ العلماء بأن الدهون البنية لدى الأشخاص الذين تناولوا القهوة، كانت أكثر حرارة، ما يدل على أن عملية حرق السعرات الحرارية كانت أكثر نشاطاً لديهم.

وعلى الرغم من النتائج التي توصل إليها العلماء، يقول خبراء أمريكيون بأنه من المبكر جداً اعتماد القهوة كعلاج نهائي وفعال لمحاربة السمنة، ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة العنصر المحفز في القهوة، الذي ينشط عملية حرق السعرات الحرارية.

يذكر بأن خلايا الدهون البنية تختلف عن الخلايا الدهنية البيضاء التي يقوم الجسم بتخزين السعرات الحرارية الزائدة فيها، وفق ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.