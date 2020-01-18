لا تعتبر لينوفو لاعباً هاماً في قطاع أجهزة الواقع الافتراضي، على عكس قطاع الحواسب الشخصية، لذا تعمل الشركة حالياً على تطوير نظارة واقع افتراضية جديدة مستقلة بذاتها.
لدى الشركة حالياً نظارة مستقلة وهي Mirage Solo ولا تحتاج للوصل بهاتف ذكي أو حاسب شخصي لأنها تملك معالج مستقل بداخلها، لكن تلك النظارة كانت تعتمد على منصة Daydream التي أوقفتها جوجل.
بطبيعة الحال ستعمل النظارة الجديدة على منصة جديدة لا نعلم ما هي بعد حيث أن هناك عدة شركات يمكنها توفير البيئة المناسبة مثل فيس بوك أو مايكروسوفت أو حتى Steam.
يذكر أن شركة لينوفو كانت وراء تطوير نظارة الواقع الافتراضي Oculus Rift.
التدوينة لينوفو تطور نظارة واقع افتراضية مستقلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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