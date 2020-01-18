دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإتحاد الأوروبي يخطط لجعل معايير منافذ USB-C إلزامية في كافة الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد عن خطط الإتحاد الأوروبي لإلزام الشركات المنتجة للهواتف الذكية بالإلتزام بمعايير منافذ USB-C في كافة الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

تتجه العديد من الشركات في الفترة الأخيرة لجلب منافذ USB C لإصدارتها من أجهزة الحاسب، أو إلى الأجهزة اللوحية مثل جهاز الآيباد برو إلى جانب العديد من الإصدارات من الهواتف الذكية، ومع إنتشار معايير هذه المنافذ يستعد الإتحاء الأوروبي لإلزام الشركات بهذه المعايير في الإصدارات القادمة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتجه فيها الإتحاد الأوروبي إلى دفع الشركات للإلتزام بمعايير USB C في الهواتف الذكية، حيث حاول الإتحاد الأوروبي خلال عام 2014 إلزام الشركات بالتحول إلى منافذ USB C، إلا أن مع حلول عام 2020، يتوقع الإتحاد الأوروبي إلتزام الشركات بتنفيذ تغيير منافذ MicroUSB إلى USB C.

Advertisements

ومن المقرر أن يدعم تحول مصنعي الهواتف الذكية بشكل كامل إلى منافذ USB C تسهيل عملية إختيار وحدات الشحن، مع تقليص التفايات الإلكترونية الناتجة عن وحدات الشحن الغير مستخدمه في الأجهزة والتي تصل إلى 51000 طن.

يذكر أن بعض العلامات التجارية الشائعة مثل هواوي، أمازون، نوكيا، شاومي إلى جانب ابل لن تواجه أي عقبات في التحول إلى معايير منافذ USB C في الإصدرات القادمة، ومن المتوقع أن تتخذ مناطق أخرى نفس القرارات الإلزامية التي تفرض على الشركات التغيير من MicroUSB إلى USB C لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع الإتحاد الأوروبي يخطط لجعل معايير منافذ USB-C إلزامية في كافة الهواتف الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.