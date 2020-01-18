يجد تطبيق Ready2Wall الجديد الخلفية الصحيحة والجودة لكل ذوق

دبي - بواسطة محمد فارس يجد تطبيق Ready2Wall الجديد على أندرويد الخلفية الصحيحة والجودة لكل ذوق © Tech World قدمت بواسطة

Ready2Wall هو تطبيق جديد على أندرويد يتيح لك تخصيص جهازك مع مجموعة من الخلفيات الرائعة صاحبة الدقة العالية.

هناك الآلاف من التطبيقات التي تدعم خيارات التخصيص يُمكِن معها حملة أجهزة أندرويد الاستفادة منها كثيرًا، على رأس هذه التطبيقات، تطبيقات اللانشر وتطبيقات حزم الأيقونات وتطبيقات الخلفيات، Ready2Wall هو أحد التطبيقات المذكورة أخيرًا، وتعرض لك واجهته جميع الخلفيات المتوفّرة، ومع هذه الواجهة، يمكنك معاينة أي خلفية وتطبيقها على الشاشة الرئيسية أو على شاشة القفل أو كليهما، فضلًا على حفظها أو مشاركتها أو حتى قطع جزء معين منها وحفظه.

كما ومن الممكن تصفية الخلفيات وفرزها وفقًا لمعايير مختلفة “الأحدث، اليوم، الشهر، السنة، الأفضل، إلخ” والتنقل في فئات مختلفة مثل الطبيعة والفضاء والحيوانات والبحيرات والمدن والغابات والشواطئ والطعام وأكثر من ذلك بكثير، كما وهناك أيضًا أيضًا خيار البحث عن أي خلفية.

وليس هذا فحسب، بل يتضمّن تطبيق Ready2Wall خلفيات رأسية وخلفيات خصيصًا لشاشات أموليد، بالإضافة إلى أن هناك تحديث يومي للخلفيات مع اختيار الثيم الفاتح أو الداكن من الإعدادات.

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أخيرًا، تطبيق Ready2Wall متاح للتحميل مجّانًا مع دعمه للإعلانات، وهي قابلة للإزالة من خلال شراء النسخة الكاملة له، ويكفي للاستفادة منه، ان يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Ready 2 Wall على أندرويد.

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