شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن هجوما على مواقع للحوثيين فى نهم شرقي صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الوطني باليمن، مدعوما بتحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفق بيان للمركز اليوم، إن أبطال الجيش شنّوا هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).

وأوضح المصدر أن الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.

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وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة.