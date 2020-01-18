شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يشن هجوما على مواقع للحوثيين فى نهم شرقي صنعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الجيش الوطني باليمن، مدعوما بتحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفق بيان للمركز اليوم، إن أبطال الجيش شنّوا هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).
وأوضح المصدر أن الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.
وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة.
ومن جهة أخرى قالت القوات المشتركة في الساحل الغربي، إنها رصدت استعدادات حوثية كبيرة في مناطق عديدة من جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، شملت استحداث تحصينات والدفع بتعزيزات.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن الميليشيات الحوثية، قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة للتحيتا.
وأضاف أن الميليشيات تنقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل.
كما دفعت ميليشيات الحوثي، بمئات المسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى شرق مديرية الدريهمي، رافقها استهداف مواقع القوات المشتركة، بأسلحة رشاشة ومتوسطة.
خوف ورعب
واتهمت القوات المشتركة، الأمم المتحدة بالتزام الصمت المطبق إزاء الجرائم والانتهاكات الحوثية، وقالت إن ذلك “شجع الميليشيات على التمادي وارتكاب المزيد منها بقصف واستهداف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن”.
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