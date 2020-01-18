شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 وإصابة 20 فى تفجير استهدف متعاقدين أتراك فى أفجوى الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، مقتل 2 وإصابة 20 في تفجير استهدف متعاقدين أتراك في أفجوي الصومالية.

وتبنت حركة الشباب الصومالية الهجوم على متعاقدين أتراك فى مدينة أفجوى.

وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوى شمال غربى العاصمة مقديشو، اليوم السبت، وقال الشرطى نور على لـ"رويترز" من أفجوى، "سيارة ملغومة مسرعة اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندسين أتراك وأفراد شرطة صوماليين الغداء".

وأضاف "من السابق لأوانه جدا معرفة حجم الخسائر البشرية".

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كما أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الشرطة الصومالية، قالت إن هناك انفجار بسيارة مفخخة استهدف متعاقدين أتراك بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو.

وكان رئيس خدمة إنقاذ فى مقديشو، قال إن قنبلة انفجرت عند تقاطع طرق مزدحم بالعاصمة الصومالية مما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب مبان تضم مكاتب حكومية.

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (آمين) للإسعاف لرويترز إن بين الجرحى ثلاث نساء.

كما شهدت الصومال فى وقت سابق من اليوم، قتل جنديين صوماليين على الأقل، وأصيب آخرون جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر حركة "الشباب" المتطرفة فى مدينة "أفجويى" بمحافظة "شابيلى السفلى" جنوب البلاد، وذكرت إذاعة (شابيلي) اليوم السبت، أن الاشتباكات بدأت حينما حاول مئات المسحلين اقتحام نقطة تفتيش تابعة للجيش.

وكانت المدينة، قد شهدت من قبل هجمات مماثلة شنها مسلحو حركة "الشباب"؛ فى وقت تقوم فيه القوات الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى (أميصوم) بعمليات مشتركة لاستعادة المناطق التى تسيطر عليها الحركة الموالية لتنظيم القاعدة.