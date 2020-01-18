شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ارتفاع عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا لليبيا لـ3600 مسلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن طائرة خاصة حملت إرهابيين من غازى عنتاب بتركيا إلى إسطنبول ثم إلى ليبيا، وأشار المرصد فى بيان له، أوردته قناة " سكاى نيوز"، اليوم السبت، إلى أن تلك الطائرات تتوجه على شكل رحلات داخلية وهمية كى لا يتم تقديم أدلة عن الواصلين.

وأضاف المرصد، أن عدد الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، قد ارتفع إلى أكثر من 3 آلاف و 600 مسلح .

ويأتي ارسال الجماعات الإرهابية الممولة من تركيا، عقب ساعات من تصريحات أردوغان زعم فيها إن طريق السلام فى ليبيا يمر عبر تركيا.

و من جهته واصل الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، قمعه لمعارضيه، بعد حرمان حزب المستقبل، الذى أسسه أحمد داود أوغلو، بعد إعلان المجلس الأعلى للانتخابات فى تركيا، عن قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة فى الانتخابات المحتملة المقبلة، ليس من بينها حزب داود أوغلو الجديد.

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وانتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، تبعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن أردوغان لا يسمع سوى كلام بوتين، وذلك بعد موافقة الرئيس على لعب دور الوسيط في الأزمة الليبية بأوامر من نظيره الروسي، بينما رفض الدعوة نفسها حين طالبت بها المعارضة التركية.

وقال أوزتراك إن "الشعب الجمهوري" يرجح منذ بداية الأمر في ليبيا ألا تكون تركيا طرفا في الحرب الأهلية الدائرة هناك. وأوضح أن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال أوغلو قال من قبل إنه يجب تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا بدعم الأمم المتحدة، وإنه يجب على تركيا أن تلعب دور الوسيط بين الأطراف.