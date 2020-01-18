تركيا: اثنان من مواطنينا المصابين بتفجير الصومال بحالة حرجة

أنقرة / الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، السبت، أن اثنين من المواطنين الأتراك المصابين بالهجوم الإرهابي في الصومال، بحالة حرجة.

وأدان قوجه، في تغريدة على "تويتر" التفجير الغادر، فيما أعرب عن تمنيه بالشفاء للجرحى.

وأوضح أن التفجير أسفر عن إصابة 6 أتراك و9 صوماليين، يتلقون العلاج في مشفى "رجب طيب أردوغان" للتدريب والأبحاث، بالعاصمة مقديشو.

وقال قوجه: "اثنان من مواطنينا و4 من الصوماليين المصابين جراء التفجير في حالة حرجة".

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وأضاف: "نحن على تواصل مع سفارتنا، وطائرة الإسعاف جاهزة للمغادرة إذا استدعت الحاجة".

وفي وقت سابق السبت، انفجرت سيارة مفخخة بمدينة أفغوي، جنوب مقديشو، بحسب مصدر في السفارة التركية.

وكان مصدر في الشرطة أفاد أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا".

فيما قال رئيس قسم الشرطة بإقليم "شبيلى السفلى" عبدي إبراهيم، للأناضول، إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة "إينيز" التركية، لتخزين أدوات البناء في "بودبودكا".

وفيما بعد أعلنت "حركة الشباب"، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.

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