"الدفاع التركية" تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي في الصومال

أنقرة / الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع التركية بأشد العبارات، التفجير الإرهابي في الصومال، الذي أدى إلى إصابة 15 مدنيا بينهم 6 أتراك، السبت.

وقالت الوزارة في بيان "ندين ونشجب بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في الصومال".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الصوماليين في مواجهة مصيبة الإرهاب.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تصريح، إصابة 6 أتراك و9 صوماليين في الهجوم الإرهابي، وأن بين المصابين الأتراك اثنين في حالة حرجة، ويخضعان لعمليات جراحية.



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وفي وقت سابق السبت، انفجرت سيارة مفخخة بمدينة أفجوي، جنوب العاصمة مقديشو، بحسب مصدر في السفارة التركية.

وكان مصدر في الشرطة أفاد أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا".

فيما قال رئيس قسم الشرطة بإقليم "شبيلى السفلى" عبدي إبراهيم، للأناضول، إن التفجير استهدف منطقة تضم نقطة أمنية حكومية، وموقعا لشركة "إينيز" التركية، لتخزين أدوات البناء في "بودبودكا".

وفيما بعد أعلنت "حركة الشباب"، في بيان، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.