المعارضة تحبط هجوما للنظام السوري شرقي إدلب

إدلب/أشرف موسى/الخليج 365

أحبطت المعارضة السورية هجوما لقوات النظام على الريف الشرقي لمحافظة إدلب (شمال غرب)، واستعادت السيطرة على قريتين.

وذكرت مصادر المعارضة العسكرية، أن قوات المعارضة تصدت لهجوم نفذته قوات النظام على الريف الشرقي لإدلب ليلة الجمعة/السبت.

وأوضحت المصادر أن المعارضة استعادت السيطرة على قريتي "تل خطرة"، و" تل مصطيف" شرقي إدلب.

ودمرت المعارضة، 4 دبابات وناقلة جنود ومستودع أسلحة في محور الريف الشرقي لإدلب.

وكسفت المصادر عن مقتل مسلحين من الجماعات الإرهابية الأجنبية المدعومة من إيران وقوات خاصة روسية ممن يقاتلون إلى جانب قوات النظام خلال تلك المعارك.



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وفي وقت سابق قتل 4 مدنيين، جراء قصف روسي استهدف الريف الغربي لمحافظة حلب الواقع ضمن منطقة "خفض التصعيد"، رغم وقف إطلاق النار.

وأوضح مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية شنت فجر السبت، غارات على منطقة دارة عزة وقرى تابعة لها.

ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن "خفض التصعيد" باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.

وفي 9 يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق نار بدأ الساعة 14:00 (بالتوقيت المحلي) في محافظة إدلب، إلا أن قوات النظام واصلت هجماتها البرية عبر إطلاق القذائف الصاروخية والهاون على مناطق مأهولة في قرى وبلدات بإدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.