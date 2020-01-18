وقف المعارف ينظم إفطارا جماعيا للطلبة الأتراك بالأردن

عمان/ ليث الجنيدي / الخليج 365

نظم وقف المعارف، السبت، إفطارا جماعيا في سكنه بالعاصمة الأردنية عمان، للطلبة الأتراك الدارسين في المملكة، وعائلاتهم.

وحضر الإفطار الذي ينظم للشهر الرابع على التوالي، عدد من ممثلي المؤسسات التركية العاملة لدى المملكة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن أجواء المحبة والألفة بين الطلبة الأتراك كانت السمة البارزة في الفعالية التي حضرها نحو 50 شخصا، يمثلون الطلبة وعائلاتهم في الأردن.

وفي حديث للأناضول، على هامش الفعالية، قال مدير عام وقف المعارف في عمّان محمد أمين أرسلان، "إن الفعالية تقام مرة كل شهر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي".

وأضاف أرسلان "إن الهدف من الإفطار الشهري، جمع الطلبة الأتراك مع عائلاتهم، ليسود جو المحبة والألفة فيما بينهم، وليبقوا على اتصال في كل الأوقات".

ولفت أن الوقف "أخذ على عاتقه، ومنذ تأسيسه بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، أن يكون مرجع الطلبة الأتراك الدارسين في مختلف دول العالم، وأن يبعدهم عن أي فكر متطرف قد يؤثر على مسيرتهم التعليمية".

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وتابع أرسلان: "الأردن دولة صديقة وعزيزة علينا، لذلك نسعى إلى تعزيز التواصل معهم في كافة المجالات، وخاصة في التعليم الذي يميز المملكة عن غيرها من الدول".

واعتبر أن "التعليم في الأردن متقدم جدا، ولهذا فإننا حرصنا منذ بداية إنشاء سكن المعارف في الأردن، على إطلاع الطلبة الأتراك على أهم مراكز تعليم اللغة العربية، إضافة إلى تعريفهم بالجامعات ومستواها التعليمي".

وتتضمن الفعالية الشهرية كلمة إرشادية توعوية للطلبة، يقدمها أحد مسؤولي المؤسسات التركية، ألقاها هذا الشهر مدير المركز الثقافي التركي جنكيز إر أوغلو.

وقال إر أوغلو مخاطبا الطلبة "إن الفعالية مهمة جدا، وتبقينا نحن الأتراك على تواصل مستمر، أشكر وقف المعارف على هذه اللفتة الرائعة، والتي في الوقع هي عنوان لحرصه على الطلبة الأتراك ومتابعته مسيرتهم التعليمية، بعيدا عن أي فكر ظلامي قد يؤثر على مستقبلهم".

أما الطالب علي شيتين، فقد رأى أن مبادرة وقف المعارف مهمة جدا، وتؤكد حرصه على جمع الطلاب الأتراك في مكان واحد.

جدير بالذكر أن سكن وقف المعارف، أنشأ بالأردن أبريل/ نيسان 2018، ويعد من أكبر وأهم المؤسسات التركية في الدول العربية، ويستوعب مئتي طالب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.